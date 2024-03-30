Minik Asya’nın Szymanski hayali gerçek oldu

Asrın deprem felaketinde tüm ailesini yitiren, kendisi ise enkazın altında kolunu kaybeden ve protez kol takılan 9 yaşındaki Asya Dönmez'in hayali, Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski ile konuşmaktı. SABAH Gazetesi'nin 2 Mart tarihinde yaptığı haberin ardından Fenerbahçe kulübü, Asya ile iletişime geçti ve Polonyalı futbolcu, videolu bir mesaj gönderip forma hediye etti. Ailesinin hayatını kaybetmesinin ardından Asya'ya sahip çıkan halası Meral Özbek de SABAH Spor'a konuştu.



"3 GÜN BOYUNCA ÜZERİNDEN ÇIKARMADI"

Fenerbahçe Kulübü'ne teşekkürlerini ileten ve depremde 8 çocuğunun ikisini kaybeden halası Meral Özbek, Asya'nın mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Asya, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Henüz 9 yaşında ve çok zor günlerden geçti. Bütün ailesini kaybetti. Szymanski'nin hayranı ve ondan gelen video, Asya'ya hem moral oldu hem de çok sevindirdi. Kaç gündür okula gidip gelirken sürekli forma geldi mi diye soruyordu. 3 gün boyunca üstünden formayı çıkarmadı. İmzalı bir forma olduğu için yıkamak bile istemiyor. Gerçekten çok iyi bir destek oldu. Bu tür konularda moral çok önemli. Biz Fenerbahçe kulübüne bir kez daha teşekkür ederiz. Sürekli Szymanski'den gelen videoyu tekrar tekrar izliyor."