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Giriş Tarihi: 30.3.2024 14:48

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ghezzal'ın hedefi yeni sözleşme

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ghezzal’ın hedefi yeni sözleşme

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, kalan haftalarda kendini göstererek yeni sözleşme almak istiyor.

Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, son yıllarda düşüş içindeydi. Bir türlü kendisinden beklenen çıkışı yapamayan deneyimli futbolcu, son dönemde büyük bir atak yaptı.

Milli arayı iyi değerlendirip takım çalışmalarında formunu yüzde 100 seviyesine çıkaran başarılı futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle yıldızını iyice parlattı.

Ghezzal, kalan haftalarda klasını ortaya koyup yeni kontratı almak istiyor. Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta sahaya çıkan Ghezzal, 1 gol attı ve 4 asist yaptı. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ghezzal'ın hedefi yeni sözleşme
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