Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rosier'e kapılar kapalı
Giriş Tarihi: 30.3.2024 14:35

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rosier'e kapılar kapalı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rosier’e kapılar kapalı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılan Valentin Rosier'in takıma geri dönmesine sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'ın ara transferde yaklaşık 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Nice'e kiraladığı Valentin Rosier ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Nice'in düşük performansı nedeniyle Fransız sağ bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

Sezon sonu Siyah-Beyazlılar'a geri dönmesi Rosier'in dönüşüne sıcak bakmayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da, "Ben buradayken dönmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hasan Arat'ın bu tavrı sonrası 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceği ve Rosier'i isteyen kulüplerden teklif getirilmesinin isteneceği belirtildi. Nice'te 3 maçta süre bulan Rosier, skor katkısında bulunamadı. Rosier'in Beşiktaş ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor. (Takvim)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rosier'e kapılar kapalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA