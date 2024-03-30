SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLER: Ligden çekilme konusunda söz sırası takımda

FUTBOLCULARA CEZA VERİRLERSE SIKINTI ÇIKAR

Trabzonspor maçı kesinlikle burada toplanmamızın nedeni değildir, bardağı taşıran son damladır. Trabzon'daki olay tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda harekettir. O amaç bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek istemektir. Organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden birisi. Yanlış anlaşılmasın, 'Trabzonspor'un amacı' demiyorum. Yaşananlar Türk futbolunun kepazeliğinin en güzel ispatlarından bir tanesidir. Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer.

DAHA AŞAĞILIK BİR SEZON YAŞANMADI

Sevkler neden olmadı diyoruz. 'Merak etmeyin, olduğu zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez' diyorlar. 7'sinde maç var, onu etkiler mi? O maça mı hazırlanıyorsunuz. Bana göre Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Başka ülkelerde 50 senede yaşanmayan olayları, burada 4-5 ayda yaşadık.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLASANIZ BOZAR

Deprem için 1000 konteynerlik katkı sağladık. 'Konut için F.Bahçe ve G.Saray yarışırsa daha büyük gelir toplarız' dendi. Konut 2.2 milyon. 250 konut, 500 milyonun üzerinde. 'Biz yapamayız, o kadar para yok' dedik. 'Ne olacak, 50-100 tane yaparsın' diyor, o hayatı yalan olan şahıs (Erden Timur). Bunu yalan makinesine bağlasanız, makineyi bozar.

İŞLERİ ZARAR GÖRDÜĞÜ İÇİN AİLESİ İSTEMİYOR

Divan Kurulu'nda söz alan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Bekir Okan, flaş bir bilgi paylaştı. Babasının, Ali Koç'un artık başkanlık yapmamasını istediğini söyleyen Okan şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç ile 3 gün Miami'de görüştük. Rahmi Koç burada bana 'Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi, iş olarak bize zarar veriyor. Bırakmasını istiyoruz' açıklamasını yaptı. Ailesi de bunu istiyor. Biz bu fikre karşıyız. Ali Koç ile devam etmeliyiz."