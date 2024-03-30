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Giriş Tarihi: 30.3.2024 14:36

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic'e sürpriz teklif

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic’e sürpriz teklif

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Sırp yıldız Dusan Tadic'e sürpriz bir teklif geldi. Tecrübeli futbolcu, kendisine gelen bu teklife yönelik kararını verdi. Sarı-Lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Dusan Tadic için sürpriz takım devreye girdi. Bu sezon oynadığı futbol ve takım içindeki liderliğiyle büyük bir takdir alan Sırp yıldız, beklenmedik bir zamanda kendisine ulaşan teklife yönelik cevabını bildirdi.

Fenerbahçe'de kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan Tadic, Sırbistan Milli Takımı formasını 106 kez giyerek, ülke rekoruna imza atmıştı. Sarı-Lacivertli forma altında ise 46 maçta 13 gol ve 13 asiste imza atan Tadic, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Tadic'in saha içindeki formu kadar, takıma yaptığı liderlik de dikkat çekiyor. Sırp Yıldız, Boşnak golcü Edin Dzeko'yla birlikte Sarı-Lacivertli ekibin saha içindeki liderlerinden bir tanesi konumunda bulunuyor. Takım arkadaşlarını yönlendirmesi ve skora isyan eden tavrıyla takımına şu ana kadar büyük bir katkı sağlıyor.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kalitesini konuşturan Dusan Tadic'e teklif geldi. Öyle ki Sırp futbolcuyu yetiştiren kulüp olan Vojvodina, 35 yaşındaki oyuncuyu geri çağırdı. Tadic için yapılan çağrıda, "Geri dön. Futbolu yetiştiğin kulüpte sonlandır. Ardından kulübe hizmetini seçeceğin bir pozisyonda devam et" ifadeleri kullanıldı. Gelen haberlere göre tecrübeli oyuncu, bu teklifi reddetti. Tadic, verdiği mesajda Fenerbahçe'de geçirdiği süreden ve aldığı rolden ötürü çok mutlu olduğunu belirtip, kariyerinde birkaç sene daha Türkiye'de görev yapmak istediğini belirtti. (Fanatik)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic'e sürpriz teklif
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