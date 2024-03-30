SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem eşittir Zaha + Ziyech

Aslan, bu sezon üç kulvarda 47 resmi maça çıkarken, 45 kez forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun karnesinde 14 gol-7 asist yazıyor. Performansı zaman zaman eleştirilen milli oyuncu, buna rağmen istatistiklerde Zaha-Ziyech ikilisinin toplamı kadar skor katkısı yaptı.
Wilfried Zaha 10 gol-4 asist, Hakim Ziyech 4 gol-3 asistle toplam 21 gole etki etti. Kerem Aktürkoğlu ise tek başına bu sezon 21 kez tabelayı değiştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, kalan 8 haftada bu üç yıldız oyuncudan maksimum katkıyı almaya çalışıp kulübeyi de etkili kullanacak.
BARIŞ ALPER'İN 100'Ü GÜLECEK
Bu arada Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper Yılmaz, özellikle bu sezon gösterdiği performansla Milli Takım'ın da kilit isimlerinden biri oldu.
G.Saray'ın bu sezon sahaya çıktığı 47 karşılaşmanın 46'sında forma giyerek önemli bir istikrar sağlayan oyuncu, geldiği günden bu yana 99 maça çıktı. 31. haftada G.Saray ile Hatayspor arasındaki mücadelede oynaması halinde 23 yaşındaki futbolcu, 100. kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.