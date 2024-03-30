SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kerem eşittir Zaha + Ziyech

Aslan, bu sezon üç kulvarda 47 resmi maça çıkarken, 45 kez forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun karnesinde 14 gol-7 asist yazıyor. Performansı zaman zaman eleştirilen milli oyuncu, buna rağmen istatistiklerde Zaha-Ziyech ikilisinin toplamı kadar skor katkısı yaptı.

Wilfried Zaha 10 gol-4 asist, Hakim Ziyech 4 gol-3 asistle toplam 21 gole etki etti. Kerem Aktürkoğlu ise tek başına bu sezon 21 kez tabelayı değiştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, kalan 8 haftada bu üç yıldız oyuncudan maksimum katkıyı almaya çalışıp kulübeyi de etkili kullanacak.