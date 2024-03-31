Okan Buruk, Galatasaray’da rekora koşuyor! Hatayspor maçında...

Geçen sezon Galatasaray ile şampiyonluk kupasını kaldıran Okan Buruk, çok sayıda rekor kırarken bu yıl da performansıyla yeni başarılara imza atıyor.

50 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırlayacağı Hatay maçında galip gelmesi halinde sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu da kırmış olacak.

Geçtiğimiz sezon son 3 maçtan galibiyetle ayrılan ve bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından üçer puan çıkaran deneyimli çalıştırıcı, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha serisine ortak oldu.

GÜNDÜZ KILIÇ'I GEÇMİŞTİ

Daha önce Gündüz Kılıç'ın 14 maçlık kazanma dönemini geride bırakan ve Rumen çalıştırıcıya yetişen Buruk, salı günü sahadan zaferle ayrılırsa hanesine bir rekoru daha yazdıracak. Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında üst üste 18 maç kazanmıştı