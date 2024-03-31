Serge Aurier Galatasaray’ın planlarını bozdu!

Orta sahada Torreira'nın yanında ilk tercih konumuna gelen Kerem Demirbay da golleri ve asistleriyle ligde 11 maçlık galibiyet serisinde başrolü oynadı. Sol bek ve 8 numara sorunu artık konuşulmayan Galatasaray'da sıra sağ bek bölgesindeki arızayı gidermeye geldi.





KAAN MERKEZDE, BARIŞ ALPER SAĞ KANATTA

Yeni transfer Serge Aurier, sakat geldiği için Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz dönüşümlü olarak sağ bekte görev yapmıştı. Milli arada sakatlığını tamamen atlatan Aurier, takımla çalışmalara başladı. Fildişili sağ bekin ilk 11'e girmesiyle Kaan Ayhan tekrar merkezde, Barış Alper de hücumda kullanılacak. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Serge Aurier'in son 8 haftada sergileyeceği performansa göre takımdaki geleceği belli olacak.