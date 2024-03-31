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Giriş Tarihi: 31.3.2024 11:05

Serge Aurier Galatasaray'ın planlarını bozdu!

Serge Aurier Galatasaray’ın planlarını bozdu!

Süper Lig'de liderliğini devam ettiren Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe ile arasındaki farkı korumaya devam ediyor. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takımda Serge Aurier planları bozdu. Oyuncunun sakatlığı sebebiyle teknik heyeti başka isimlere çevirdi.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında sol bekte ve 8 numara pozisyonunda bir türlü istikrar sağlayamadı. Angelino'nun sözleşmesini fesheden ve Kazımcan'ı kiralık gönderen sarı-kırmızılı kulübün ara transferdeki hamlesi Derrick Köhn oldu ve Gana asıllı Alman oyuncu, sol bek sorununu çözdü.

Orta sahada Torreira'nın yanında ilk tercih konumuna gelen Kerem Demirbay da golleri ve asistleriyle ligde 11 maçlık galibiyet serisinde başrolü oynadı. Sol bek ve 8 numara sorunu artık konuşulmayan Galatasaray'da sıra sağ bek bölgesindeki arızayı gidermeye geldi.



KAAN MERKEZDE, BARIŞ ALPER SAĞ KANATTA

Yeni transfer Serge Aurier, sakat geldiği için Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz dönüşümlü olarak sağ bekte görev yapmıştı. Milli arada sakatlığını tamamen atlatan Aurier, takımla çalışmalara başladı. Fildişili sağ bekin ilk 11'e girmesiyle Kaan Ayhan tekrar merkezde, Barış Alper de hücumda kullanılacak. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Serge Aurier'in son 8 haftada sergileyeceği performansa göre takımdaki geleceği belli olacak.

5 FARKLI DENEME

Galatasaray, bu sezon Boey'in gidişiyle sağ bekte dikiş tutturamadı. Bu bölgede tam 3 farklı oyuncu kullanan teknik direktör Okan Buruk, zaman zaman da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i maç içinde denedi. Geçen sezon da Boey ve Leo Dubois'in yanı sıra Kaan Ayhan sağ bek olarak forma giydi.

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Serge Aurier Galatasaray'ın planlarını bozdu!
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