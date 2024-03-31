‘Türkiye’de ırkçılık yok’

Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Omar Colley İtalya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'deki futbol ortamını yorumlayan 31 yaşındaki oyuncu "Burada taraftarlar çok sıcakkanlı ve bazen futbol tutkusunu abartıyorlar. İtalya'da bu anlamda daha az baskı var. Ama Türkiye'de ırkçılık olaylarını hiç görmedim. Irkçılık birçok ülkede yaygın. İtalya da bu sorunu çözmek için daha çok çalışmalı. Burada futbol İtalya'dakinden farklı. Daha az taktik, daha çok koşu var. Takım olarak zor bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlar haklı olarak zirvede olmamızı istiyor" diye konuştu.