2 Nisan seferberliği

Fenerbahçe camiası yarın yapılacak Genel Kurul toplantısına kilitlendi. Ancak asıl nokta, bu toplantıda üye çoğunluğunun sağlanıp sağlanmayacağı... Sarı-lacivertli kulübün 2021 yılında yapılan genel kurulunda 34 bin 709 üyenin 28 bin 529'u katılım gösterirken, bu kez 40 bini bulan üyelerin en az yarısının yani 20 bin kişinin yarın katılım göstermesi gerekiyor.
ÜYELERE MESAJ GÖNDERİLDİ
Bunun için de sarılacivertli yönetim büyük bir seferberlik ilan etti. Başta ulaşım organizasyonu olmak üzere şehir dışından gelecek üyelere de her türlü kolaylığın ve desteğin gösterilmesi için adımlar da atıldı. Üyelerin cep telefonlarına gönderilen mesajlarla bir anket yapan yönetim,
kongrenin gerçekleşmesi için yeterli üye sayısına ulaşılacağı sinyalini aldı.
GECEYE KADAR SÜRECEK
Anket dışında üyelere de her gün mesajlar atılarak yarınki olağanüstü genel kurul için çağrı da yapılıyor. Başkan Ali Koç'un konuşmalar için süre sınırlaması istemediği toplantının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Genel kurulda sadece iftar arası verilecek.
'BİZ ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ'
Bu gelişmelerin dışında tüm gözler de futbol takımına çevrilmişti. Dün, Sabah Spor'da yer aldığı gibi sarı-lacivertli oyuncular, "Biz lige devam etmek istiyoruz, motivasyonumuz üst seviyede. Şampiyon biz olacağız" diyerek teknik direktörleri İsmail Kartal'a hem görüşlerini hem de hedeflerini bildirmişti. Camia ile yapılan iftar buluşmalarında da şu ana kadar ligden çekilme ile ilgili yetki konusunda tam bir mutabakat sağlanamadı. Genel görüşün, "Çekilme dışında başka yönden tepkimizi gösterelim" şeklinde olduğu öğrenildi.
F.BAHÇE'NİN 'KALBİ' KIRILDI!
Lige çarşamba günü Adana Demirspor maçı ile başlayıp 7 Nisan'da TFF Süper Kupa'da G.Saray karşısına çıkacak olan Kanarya'da Fred'in sakatlığı keyif kaçırdı. Takımın kalbi olarak gösterilen Brezilyalı oyuncu, ağrıları nedeniyle bir süredir dinlendiriliyor. İlk sakatlandığı dönemde 6-8 hafta ayrı kalması tavsiye edilen oyuncu 4-5 haftada sahaya dönmüştü. Sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık nedeniyle ayrı kalan oyuncunun yeniden bu sakatlığının nüksettiği ancak durumun çok ciddi olmadığı öğrenildi.
KADIOĞLU İYİLEŞTİ 11'DE BAŞLAYACAK
F.Bahçe'de bir süredir tedavi gören Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King, sakatlıklarını atlattı. İki oyuncu da, çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor maçına hazır hale geldi. Takımını bu müsabakaya hazırlayan teknik direktör İsmail Kartal, Ferdi'yi ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. King'in ise mücadeleye kulübede başlaması ve hamle oyuncusu olarak daha sonra sahaya sürülmesi
bekleniyor.