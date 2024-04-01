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Giriş Tarihi: 1.4.2024 10:38

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'a 3 talip birden!

Beşiktaş’ın yıldızı Vincent Aboubakar’a 3 talip birden!

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaratan Vincent Aboubakar ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Kamerunlu yıldıza Fransa Ligue 1'den 3 talip çıktı.

Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle baklılyor. Kamerunlu yıldıza 3 talibin olduğu ortaya çıktı.

3 KULÜP TALİP OLDU

32 yaşındaki Aboubakar ile ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes... Fransızlar, Kamerunlı yıldızın kesin olarak gelecek sezon Ligue 1'de oynayacağını iddia etti.

ABOUBAKAR'IN TEK ŞARTI

Aboubakar'ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro. Kamerunlu oyuncu, daha önce para yüzünden problem çıkarmış ve yeni yönetim göreve gelir gelmez kadro dışı bırakılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Daha sonra yeniden kadroya geri dönen Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 11 gol, 3 asist kaydetti.

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Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'a 3 talip birden!
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