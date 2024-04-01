Beşiktaş’ın yıldızı Vincent Aboubakar’a 3 talip birden!

Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle baklılyor. Kamerunlu yıldıza 3 talibin olduğu ortaya çıktı.

3 KULÜP TALİP OLDU



32 yaşındaki Aboubakar ile ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes... Fransızlar, Kamerunlı yıldızın kesin olarak gelecek sezon Ligue 1'de oynayacağını iddia etti.



ABOUBAKAR'IN TEK ŞARTI



Aboubakar'ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro. Kamerunlu oyuncu, daha önce para yüzünden problem çıkarmış ve yeni yönetim göreve gelir gelmez kadro dışı bırakılmıştı.



SEZON PERFORMANSI



Daha sonra yeniden kadroya geri dönen Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 11 gol, 3 asist kaydetti.