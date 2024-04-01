Dev kulüpler İsmail Yüksek için geliyor!

İngiliz basınından HITC'in haberine göre; Almanya, İtalya ve İngiltere'den kulüplerin İsmail Yüksek ile ilgilendiği vurgulandı. İsmail Yüksek ile ilgilenen İngiliz kulüplerinin Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolverhampton olduğu kaydedildi.

Sarı-lacvier takımın, İsmail Yüksek için talep ettiği bonservis bedeli de haberin ayrıntısında yer aldı. Tecrübeli oyuncu için 25 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul görmesinin beklenmediği aktarıldı. İsmail'e talip olan kulüplerin İstanbul'a gelerek görüşme yapması bekleniyor.