Fred ve Muslera’yı alsam Premier Lig’e çıkarım

Şu an için başarılı buluyorumtakımı.Tabii hayalimizdeki başarılara ulaşmadık amaKendi kariyerimde de öyle oldu zaten. İngiltere maceramızda da adım adım merdivenleri çıkmak istiyorum. Bir süre veremem çünkü bununSakin sakin çıkalım istiyorum.Çok güzel bir soru.Bir futbol sevdalısı olarak futbolu dibine kadar yaşayacağım, aynı zamanda kendimi de bir yarışın içine sokabileceğim bir operasyon düşünürsek, benim hayalimdeki operasyon ancak bu olabilir.Kesinlikle öyle…Çünküciddi bir risk. Bir yandanda para yatırman lazım. Yanlış 3 transferle 3 seneyi kaybedip 50 milyon Euro zarar yapabilirsin. Yıllar önce FM (Futbol Manager) çok oynardık. Baktığın zaman bunun gerçeğini yaşıyorum şu an ama gerçeği zormuş.Üç sene önce gelse şampiyonluğa oynardı. İki sene önce olurdu,. Fenerbahçe ve Galatasaray kadroda Türkiye'de arayı açmış durumda.Sezon sonuna kadar iki futbolcu alacak hakkım olsa, gözümü kapatıpSeri-Fred-Ozan üçlüsü öyle güzel olur ki keyifli keyifli otur seyret. Bir de Muslera'yı alırım. Al Muslera'yı, hoş geldin Premier Lig…Ozan Tufan'ın milli takıma seçilmemesi, seçilemeyeceği anlamına gelmez. Onun bu performansını sürdürmesi lazım. 8 gol atmış.Hak ediyor. Tarz olarak daGüzel bir kadromuz var ama son iki hazırlık maçında yumuşak kaldı. Sinyaller veriyor.Allah'a şükür, şu anda transferde 1'i 3, 3'ü 5 yaparak gidiyoruz. 5 milyona alacaksın, o 30 olacak. 10'a alacaksın 50 olacak. Bunu başarmamız lazım. Politikamız böyle olacak. Nasıl ki Real Madrid, Arda Güler'i aldı. Bundan sonra ne kadar olacak tahmin edebiliyoruz. Öyle oyuncular yakalamamız gerek.Ama 30'a vermeye niyetimiz yok. Ozan yaşı itibarıyla (29) potansiyel oyuncu statüsünde değil. Türkiye'den 3 tane teklif aldık. Ama İngiltere'den teklif gelmedi.Hangi takım olacağına tüyo veremem, görüşmeler devam ediyor. En büyük etken, UEFA Başkanı Ceferin oldu. O ülkenin futbol ikliminin ne kadar güzel olduğunu bize anlattıktan sonra biz de yaşayınca iyice etkilendik. Orada zirveye oynayan bir takım olacak. Amacımız Avrupa kupalarına gitmek. Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da ilerilere gidecek bir takım oluşturmak.Dört sene önceki Fenerbahçe olsaydı, yüzde 50-50 derdim. Şu an kadro kalitesi olarak Fenerbahçe net daha iyi seviyede. O yüzdenHer Fenerbahçeli başkanlık hayali kurar. Ali Koç, başkan olduğu sürece böyle bir şey düşünmüyorum. Eğer 'Ben bırakıyorum' derse o günkü şartlarda bir teveccüh hissedersem taşın altına elimi sokabilirim.Şu an için başkanımızıdesteklemekten başka bir düşüncemyok.FETÖ'ye bağlıyorum net olarak. FETÖ operasyonuyla ağır ekonomik darbe yedi. Kırılma noktası o.Futbolu iyi bildiğimi düşünüyorum ama müdahil olmamam gerektiğini de biliyorum.Hocamızla haftalık toplantılar yapıyoruz. Takım iyi oynamıyor maçta mesela,Bütün kulüplerin hatalarına baktığım zaman toplu karar alınmadığında ve konuya yetersiz insanların müdahil olduğunda yanlış yapıldığını gördüm. Onun için hep istişareden yanayım.Ben futbolun yüzde 51'inin psikolojik olduğunu düşünüyorum.İkisi de takımlarında tıkanmıştı. Bu ilişkiler bazen yıpranır, yeni bir başlangıç ister.O saydığınız isimlerin hepsi dostum. Birini söylersem diğerlerine ayıp etmiş olurum. Hepsi çok başarılı. Ama benim bir teorim var, 'iyi futbolcular, iyi teknik adam olamaz' diye. Şöyle bir handikap var. Her futbolcu, kendi gibi olsun istiyor. Yurt dışında oynayan oyuncularımızın otomatik olarak vizyonları gelişmiş oldu. Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz. Bu 4 isim de yurt dışında yaşadıkları kültüre adapte oldukları için uluslararası başarıyı sağlayabilecek isimler.Defalarca Trabzon'a gittim, ağırlandım. F.Bahçe'li olduğumu bilmiyorlar mı? Beni yemeklerle ağırladılar. O gün olayları engelleyebilecek tek kişi vardı, o da hakem. Bakacaksın etrafına, seyirci çok sinirli veh er şey olabilecekse tatil et hemen. Samimi olarak söylüyorum Halil Umut Meler'e dava açılması lazım. Herkesin hayatını riske etti orada. Olayı ön göreceksin. Türkiye'de ön göremeyen tek kişi vardı, o da hakem. Maçı seyrederken televizyon başında 'Birazdan seyirci sahaya girebilir' duygusunu yaşamadınız mı? Ben yaşadım... O zaman ne yapacaksın, riske etmeyeceksin. Bu dünyada ilk defa olmadı.Panathinaikos BaşkanıÇok mutsuz ve umutsuzdu. Ciddi bir yatırım yapmasına rağmen takım bir şekilde istediğini veremiyordu. Geçen sene ciddi bir puan farkı yapmışlardı ama şampiyonluğu verdiler.Başkan önce bir şaşırdı. Dedi ki"Projen iyi, Fatih hoca zor işleri sever" dedim. İki taraf da sıcak bakınca gerçekleşti.Türk hakemliğinin biraz oturmaya ihtiyacı var. Biraz uzansın, hatta bence uyusun… Hakemlerin belirli bir dönem uyutulmasından yanayım. Sahada gördüklerim aklımın çok çok ötesinde. İnsan olarak hepsini severim, pırlanta gibi insanlar ama bu başka bir konu. Mesleki açıdan değerlendirmemi istiyorsan ortada tam bir facia var.Sana teknoloji vermişler artık 'Göremedim' diye bir şey kalmamış. Sana 6 açıdan, 8 açıdan görüntü verebiliyorlar, sen hâlâ burada yanlış karar veriyorsan, bu meslekteki yetersizliğini gösterir. VAR yokken bu kadar tartışılmıyordu. Biz şu an çıldırmak üzereyiz bunun da sebebi VAR. Çünkü hakem hataları insani bir hata olmaktan çıktı. Gördüğünü vermemeye dönünce iş, sinirler bozuluyor. Eskiden bu kadar bozuluyor muydu, ben size sorayım? O hakem dinlendiriliyordu, yeni hakem geliyordu. Şu anki durumun problemi VAR... VAR hataları azalttı mı diyorsanız bence belli ölçüde azaltsa da tartışmaları çoğalttı.Bunu 3-4 aydır söylüyordum da belgesi geldi. Ben hep "Türk hakemliği bitmiştir" dedim. Bir belge gerekiyordu belki de bu belge geldi. Bu konuşmanın olduğu ortam, Türk futbol ligini yönetemez. Kesin görüşüm budur. Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olayların kökeni de bu. Türk futbolunun içine fitne girmiş durumda. Provokasyonu göz ardı etmeyin.