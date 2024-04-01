Son dakika Beşiktaş haberi: Hasan Arat’tan Tayyip Talha Sanuç’a destek

Geçtiğimiz sezon nisan ayında Fenerbahçe deplasmanında çapraz bağlarından sakatlanan ve sonrasında 9 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, bıraktığı gibi sahalara dönemedi. Geçen sezon performansıyla milli takıma kadar yükselen 24 yaşındaki stoper, yeniden oynamaya başladıktan sonra çok kısıtlı süre forma şansı buldu, hatta 21 kişilik maç kadrolarına dahi girmekte zorlandı. Eski formuna kavuşmak için çaba sarf eden ve kendisini zorlayan Tayyip Talha Sanuç'a başkan Hasan Arat'tan destek geldi. Arat kendisine, "Sen bize lazımsın, tam düzelmeden dönme. Bize bir şey ispat etmene gerek yok" dedi. Bu sözler Tayyip Talha'ya büyük moral oldu.