SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer müjdesi: Stefan Savic

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'la yarışan, Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kalan Fenerbahçe, yarın olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek. Bu toplantıda ligden çekilme değil de 'lige devam' kararı çıkarsa; sarı-lacivertliler, yeni sezonun transfer çalışmaları için gaza basacak. Öncelik ise savunmayı güçlendirmek olacak. Keza Leonardo Bonucci'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün durumu da belirsiz.

ATLETICO'DAN YEŞİL IŞIK

Atletico Madrid'le Çağlar Söyüncü için görüşen Sarı-Lacivertliler, Stefan Savic'in de durumunu sordu. Atletico'dan Karadağlı stoper için yeşil ışık gelince, oyuncunun menajeriyle görüşüldü, son durum anlatıldı. Yarın olağanüstü genel kurulda 'lige devam' kararı çıkması durumunda önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılacak ve iş resmiyete dökülecek. Fenerbahçe, devre arasında da Savic'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. (Fotomaç)