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Giriş Tarihi: 1.4.2024 10:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer müjdesi: Stefan Savic

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer müjdesi: Stefan Savic

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak genel kurula çevrildi. Sarı-lacivertli camianın ligden çekilip çekilmeyeceği büyük merak konusuyken diğer yandan Kanarya'da transferler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin lige devam kararı alması halinde Stefan Savic'i renklerine bağlamak için harekete geçeceği öğrenildi.

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'la yarışan, Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kalan Fenerbahçe, yarın olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek. Bu toplantıda ligden çekilme değil de 'lige devam' kararı çıkarsa; sarı-lacivertliler, yeni sezonun transfer çalışmaları için gaza basacak. Öncelik ise savunmayı güçlendirmek olacak. Keza Leonardo Bonucci'yle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün durumu da belirsiz.

ATLETICO'DAN YEŞİL IŞIK
Atletico Madrid'le Çağlar Söyüncü için görüşen Sarı-Lacivertliler, Stefan Savic'in de durumunu sordu. Atletico'dan Karadağlı stoper için yeşil ışık gelince, oyuncunun menajeriyle görüşüldü, son durum anlatıldı. Yarın olağanüstü genel kurulda 'lige devam' kararı çıkması durumunda önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapılacak ve iş resmiyete dökülecek. Fenerbahçe, devre arasında da Savic'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer müjdesi: Stefan Savic
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