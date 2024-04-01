SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da 9 finalin şifreleri

24. şampiyonluğun peşine düşen G.Saray, zorlu bir viraja da giriyor. 7 Nisan'da Süper Kupa için F.Bahçe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ligde de 8 maçlık döneme başlıyor. Okan Buruk, takımını dış etkenlerden korumak adına büyük çaba sarf ederken herkesin aklı da saha içinde. Yedek kulübesinden özellikle ligin ikinci yarısında istediği katkıyı alamayan deneyimli teknik adam, milli ara sonrasına ise umutla bakıyor. Sakatların iyileşmesi, Ziyech, Tete, Zaha üçlüsünün form tutması ile birlikte Buruk'un da eli rahatladı.

İLK KEZ TAM KADRO OLDU

Oliveira'nın affedildiği G.Saray'da sakatlar (Aurier, Sanchez, Abdülkerim) iyileşti ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez tam kadro oldu. Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğa taşıyacak 11'ini belirlemek için yardımcılarıyla fikir alışverişinde bulunmaya başladı. Buruk'un ideal kadrosunda 7 bankosu var. Kalede Muslera, stoperde Nelsson, sol bekte Köhn, Torreira ile Kerem Demirbay, Mertens ve İcardi'nin formaları garanti. Kalan 4 bölgeye aday 8 oyuncu arasında rekabet yaşanıyor.

'AÇIK'TA BÜYÜK REKABET!

Serge Aurier ve Kaan Ayhan sağ bekte, Davinson Sanchez ve Abdülkerim stoperde, Barış Alper ve Ziyech sağ açıkta, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha sol açıkta ilk tercih olmaya çalışıyor.

KARİYERİNİN EN İYİ İCARDİ'Sİ!

Aslan'ın 9 numarası İcardi, Kasımpaşa'ya duble yaptı ve geçen sezonki gol sayısı 23'ü yakaladı. 23 gol-10 asiste ulaşan Arjantinli, kariyer rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Yıldız oyuncu 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında İnter formasıyla 27 gol-7 asist ve 26 gol-8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı. Galatasaray'da bu sezon 33 gole katkı sağlayan İcardi'nin kalan 8 haftada 1 golden fazla tabelayı değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.