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Giriş Tarihi: 1.4.2024 11:17 Son Güncelleme: 1.4.2024 11:48

Son dakika haberi: Trabzonspor'da yönetim düğmeye erken bastı!

Son dakika haberi: Trabzonspor’da yönetim düğmeye erken bastı!

Son dakika haberi: Bu sezon Süper Lig’de zirve yarışından uzaklaşan ve elinde tek koz olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan Trabzonspor’da yönetim transfer çalışmalarına erken başladı.

Bu sezon Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan ve elinde tek koz olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarına erken başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya gelecek sezon daha güçlü bir kadro teslim etmek isteyen, bu yüzden de eksik bölgelere yapılacak takviyeleri erken bitirmek isteyen bordo-mavili idareciler belirlenen isimlerle masaya oturacak.

Bakasetas'ın ayrılmasıyla 10 numarada sıkıntı yaşayan Fırtına'nın ilk olarak bu bölgedeki sorunu çözmek istediği bildirildi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'da yönetim düğmeye erken bastı!
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