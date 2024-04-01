Son dakika haberi: Trabzonspor’da yönetim düğmeye erken bastı!

Bu sezon Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan ve elinde tek koz olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarına erken başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya gelecek sezon daha güçlü bir kadro teslim etmek isteyen, bu yüzden de eksik bölgelere yapılacak takviyeleri erken bitirmek isteyen bordo-mavili idareciler belirlenen isimlerle masaya oturacak.



Bakasetas'ın ayrılmasıyla 10 numarada sıkıntı yaşayan Fırtına'nın ilk olarak bu bölgedeki sorunu çözmek istediği bildirildi.