Svens‘son’a doğru!

Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk takviyesini teknik direktör Fernando Santos öncesinde Jonas Svensson ile yapmıştı.Ancak 2.5 sezon Adana Demirspor'da top koşturduktan sonra yolu Beşiktaş'a düşen 31 yaşındaki isim, beklentileri karşılayamadı.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 6 maça çıkan Svensson, 435 dakika sahada kalırken skora katkı sağlayamadı. Portekizli çalıştırıcının,Beşiktaş, gelecek sezon için kalitesi tartışılmaz bir 11 oluşturmayı ve aynı şekilde kulübeyi güçlendirmeyi amaçlıyorKartal'ın, sağ bek listesine aldığı isimler arasında B. Dortmund'dan Marius Wolf ve West Ham'dan Ben Johnson bulunuyor. İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi bitecek.Geçtiğimiz sezon nisan ayında Fenerbahçe deplasmanında çapraz bağlarından sakatlanan ve sonrasında 9 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, bıraktığı gibi sahalara dönemedi. Geçen sezon performansıyla milli takıma kadar yükselen 24 yaşındaki stoper, yeniden oynamaya başladıktan sonra çok kısıtlı süre forma şansı buldu, hatta 21 kişilik maç kadrolarına dahi girmekte zorlandı. Eski formuna kavuşmak için çaba sarf eden ve kendisini zorlayan Tayyip Talha Sanuç'a başkan Hasan Arat'tan destek geldi. Arat kendisine,dedi. Bu sözler Tayyip Talha'ya büyük moral oldu.