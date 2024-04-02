Haaland 4. lig topçusu!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı, kıyasıya rekabetle devam ediyor. Önceki gün Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti ve koltuğu kapmak için uğraş veren Manchester City ile Arsenal'ın karşılaşması da 0-0 sona erdi.İngiltere'de, özellikle son iki maçta Liverpool ve Arsenal'e karşı gol atamayan ve sahada etkisiz kalan Erling Haaland'ın performansı tartışma konusu oldu. Manchester United'ın efsanelerinden Roy Keane, 23 yaşındaki Norveçli santrfor içinKale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi" dedi. Gary Neville deifadesini kullandı. Piyasa değeri 180 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon 35 resmi mücadelede 29 gol, 5 asistle oynadı.