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Giriş Tarihi: 3.4.2024 19:13

Arda Turan, Eyüpspor ile tarihe geçme şansını haftaya erteledi!

Arda Turan, Eyüpspor ile tarihe geçme şansını haftaya erteledi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kazanmsı halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkma planları bir sonraki haftaya kaldı. İşte tüm detaylar...

Trendyol 1. Lig'de adeta rakipsiz durumda olan Eyüpspor, ligin bitimine 6 hafta kala inanılması güç bir rekoru kırma peşindeydi. Adanaspor'u mağlup etmeleri durumunda Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek Eyüpspor, mücadelenin başında 10 kişi kalan rakiplerine 1-0 mağlup olarak planlarını haftaya bıraktı.

SÜPER LİG'E ÇIKMA MAÇIYDI

Arda Turan'ın öğrencileri Sakaryaspor'un Şanlıurfaspor'a mağlup olmasından sonra Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecekti.

TARİHLERİNDE BİR İLK

Eyüpspor, Adanaspor'u mağlup etmesi halinde tarihlerinde ilk kez Süper Lig'e çıkacaktı.

ARDA TURAN'DAN MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Lig'de 28 resmi maç yapan Eyüpspor, 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

CANER ERKİN YILDIZLAŞTI

Arda Turan'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla 23 maçta 6 gol, 7 asistlik başarı gösterdi.

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Arda Turan, Eyüpspor ile tarihe geçme şansını haftaya erteledi!
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