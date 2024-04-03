Arda Turan, Eyüpspor ile tarihe geçme şansını haftaya erteledi!

Trendyol 1. Lig'de adeta rakipsiz durumda olan Eyüpspor, ligin bitimine 6 hafta kala inanılması güç bir rekoru kırma peşindeydi. Adanaspor'u mağlup etmeleri durumunda Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek Eyüpspor, mücadelenin başında 10 kişi kalan rakiplerine 1-0 mağlup olarak planlarını haftaya bıraktı.

SÜPER LİG'E ÇIKMA MAÇIYDI



Arda Turan'ın öğrencileri Sakaryaspor'un Şanlıurfaspor'a mağlup olmasından sonra Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecekti.

TARİHLERİNDE BİR İLK



Eyüpspor, Adanaspor'u mağlup etmesi halinde tarihlerinde ilk kez Süper Lig'e çıkacaktı.

ARDA TURAN'DAN MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Lig'de 28 resmi maç yapan Eyüpspor, 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.



CANER ERKİN YILDIZLAŞTI



Arda Turan'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla 23 maçta 6 gol, 7 asistlik başarı gösterdi.