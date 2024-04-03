Dusan Tadic’ten orta sahadan gol

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, müsabakanın 70. dakikasında kaleci Vedat Karakuş'un önde olduğunu görerek orta sahadan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 9. golüne ulaşırken, bu sezon 13. kez gol sevinci yaşadı.35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.Mücadeleye 11'de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.