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Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:38

Emre Belözoğlu: Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk

AA
Emre Belözoğlu: Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, "Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız" dedi.

Emre Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı isteyen taraf olduklarını belirtti. Sahada net bir şekilde oyunu hak eden tarafın kendileri olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Antalyaspor iyi bir takım ve tehlikeli oyuncuları var. Başlarında iyi bir hoca da var. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Bir puan bize ne kazandırır ne kaybettirir bakacağız" dedi.

Ligde 13'üncü beraberliklerini aldıklarını anımsatan Belözoğlu, "Kazanabileceğimiz maçlardan beraberlikle değil galibiyetle ayrılsaydık şu an 12-14 puanımız daha olacaktı. MKE Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde ligi güvenli alanda bitirmek istiyoruz. Ligde iyi bir konumda kupada da finale çıkıp MKE Ankaragücü'ne yakışacak performansı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Emre Belözoğlu: Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk
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