Fenerbahçe’de Oosterwolde ve Szymanski cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 64. dakikada sarı kart gördü. Oosterwolde, bu sezon ligde ikinci kez sarı kart ceza sınırına ulaştı. Ligde üst üste 4 lig maçında sarı kart gören 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta görev aldı.