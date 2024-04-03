Hikmet Karaman: Fenerbahçe’nin yaşadıkları...

Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Hikmet Karaman, "Bana göre iyi bir maç oldu. Tempolu bir maç. İki tarafta gidip gelebilecek pozisyonlar var. Fenerbahçe'nin ilk 30 dakikadaki baskısı ve bizim topu çabuk kaybetmemiz. Aslında 3-2'den sonra her an gol atabileceğimizi görüyorduk ama 4'üncü golden sonra maç bitti. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek kendi işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

"BASİT GOL YEMEYECEKSİN"

Devre arasında yaptıkları zorunlu kaleci değişikliğiyle ilgili konuşan Karaman, "Futbol özellikle gol yediğinde veya attığında basit ucuz gol yemeyeceksin. Son 2 gole baktığında... Bu takımı da düşürüyor. 3'üncü golden sonra aklı orada. İki takım adına gidip gelen bir maç. Diğer kalecimiz devam etse farklı da olabilirdi ama o da aynı golü yiyebilirdi. Kendi takımım olarak şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe ve Galatasaray'a baktığımızda büyük bir fark var. Boşuna bu takımlar buraya gelmiyor. Ben oyunun genelinde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Maçı seyredenler tempolu bir maç seyretti diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNDA NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Fenerbahçe'nin yaşadığı olayların sarı-lacivertli ekibi pozitif yönde etkilediğini belirten Hikmet Karaman, "Ben işin o tarafında değilim. Türk futbolunda ne olduğu belli değil. Mutlaka bazen ona göre de takım yapabiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi. Bugün Dzeko ve Tadic'in diğer maçlara oranla daha iyi oynadıklarını düşünüyorum. Onun için o konular beni ilgilendirmiyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Oosterwolde'nin ceza sahası çizgisinde yaptığı faul hakkında konuşan Karaman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Görmedim yani pozisyona uzağız. VAR'da bir sürü adam var. Doğru kararı verecekler. Asıl tartışılması gerekenler VAR'dakiler. Bu maç için demiyorum. Frikiği de İrfan iyi çıkardı. 2-2 olabilirdi"