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Giriş Tarihi: 3.4.2024 19:29 Son Güncelleme: 3.4.2024 19:30

Konyaspor'un konuğu Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu...

Konyaspor’un konuğu Trabzonspor | İlk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Bordo mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılmak isterken, ev sahibi takım sahasında puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Kritik mücadele öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. İşte maça dair tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Bordo mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılmak isterken, ev sahibi takım sahasında puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Kritik mücadele öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Kuba | Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme | Soner, N'Zonzi | Ndao, Cicaldao, Oğulcan | Cikalesshi.

Trabzonspor: Uğurcan | Meunier, Mendy, Denswil, Eren | Berat, Umut Güneş, Bardhi | Visca, Trezeguet, Pepe.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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Konyaspor'un konuğu Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu...
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