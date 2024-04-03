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Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:36

Manisa'da kazanan Bodrum oldu

AA
Manisa’da kazanan Bodrum oldu

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 yendi.

Manisa FK 0 - 1 Bodrum FK

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 77 Diallo), Sinan Osmanoğlu, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak, Burak Altıparmak (Dk. 60 Topalli), Dokanovic (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Rroca (Dk. 61 Ofkir), Lima
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 86 Erkan Değişmez), Burak Çoban (Dk. 90 Haqi Osman), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 64 Brazao), Celal Dumanlı (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar)

Gol: Dk. 75 Brazao (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Dokanovic, Dk. 63 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

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Manisa'da kazanan Bodrum oldu
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