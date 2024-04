Markus Gisdol: Ben her maçı kazanmak için oynarım

Markus Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yarın sahalarında oynayacakları Siltaş Yapı Pendikspor maçını değerlendirdi. Milli ara nedeniyle 3 hafta maç oynamadıklarını hatırlatan Gisdol, "Milli maçlar sonrasında her zaman yeni bir başlangıç yaşarsınız. Bu milli maç arası da bizim için öyle oldu. 3 hafta boyunca maç yoktu, tüm oyuncuların olduğu birliktelik yaşadık. Bu süreçte sadece milli takımlarına giden Okan Kocuk ve Marius Mouandilmadji'den yoksun kaldık. Lubomir Satka da sakattı. Satka, geçirdiği operasyondan sonra sezonu kapattı ama onun yerine oynayabilecek çok iyi oyuncularımız var. Bu da bizim adımıza sevindirici bir durum" diye konuştu.

Gisdol, Siltaş Yapı Pendikspor maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok iyi konsantre olmamız gereken bir maç. Ara transfer döneminde Pendikspor, çok transfer yapan ve çok iyi futbolculardan kurulu bir takım. Bu yüzden maçın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Hatta ligin ikinci yarısı başladıktan sonra alınan sonuçlara bakacak olursak, ilk 10 içindeki bir takım. Bu sebeple Pendikspor'a çok dikkat etmemiz gerekir. Ben göreve geldiğim günden beri oynamış olduğumuz tüm maçları kazanmak istedim. Ben her maçı kazanmak için oynarım. Bu sebepten dolayı benim için her maçın önemi eşit derecededir. Eğer kazanamazsak, dünyanın sonu değil ama şundan emin olun, biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla puana ihtiyacımız var. Bu yüzden bütün maçları kazanmak için oynadık. Pendikspor maçını da kazanmak için oynayacağız."

Düşme hattında bulunan takımların aldığı sonuçlara bakmadıklarını dile getiren Gisdol, "Biz kendi maçlarımızda alacağımız sonuçlara bakıyoruz. Tamamen sahaya odaklanmamız ve çok çalışmamız gerekir. Ligde kalmak için en az 11 galibiyet almamız gerekiyor ama 11 galibiyetle de durmayacağız. Yüksek arzu ile tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.