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Giriş Tarihi: 3.4.2024 13:53

Samsunspor yarın Pendikspor'u konuk edecek

AA
Samsunspor yarın Pendikspor’u konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Emre Kılınç ve sakatlığı süren Lubomir Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.

19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 36 puan toplayan Samsun ekibi, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, Pendikspor'u mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Emre Kılınç ve sakatlığı süren Lubomir Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazanmıştı.

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Samsunspor yarın Pendikspor'u konuk edecek
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