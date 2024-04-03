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Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:42 Son Güncelleme: 3.4.2024 11:21

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan savunmaya Uruguaylı stoper! İlk temas kuruldu

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan savunmaya Uruguaylı stoper! İlk temas kuruldu

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, savunma hattını güçlendirmek için flaş bir ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, öncelikle savunma bölgesinin güçlendirilmesini istedi. Bu doğrultuda takviye yapacak olan Beşiktaş, aradığı ismi ise Portekiz'de buldu. Kara Kartal'ın Sporting forması giyen 33 yaşındaki Sebastian Coates'i gündemine aldığı iddia edildi.

Sporting forması giyen 33 yaşındaki stoperin 1 yıl daha sözleşme opsiyonu bulunuyor.

Tecrübeli savunmacıyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Uruguaylı defans oyuncusu, bu sezon 34 maçta oynarken 6 gol ve 2 asistle dikkat çekti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'tan savunmaya Uruguaylı stoper! İlk temas kuruldu
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