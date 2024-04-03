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Giriş Tarihi: 3.4.2024 11:32

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Salih Özcan'a sıkı markaj

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan Salih Özcan’a sıkı markaj

Beşiktaş, transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Salih Özcan için bastırıyor. Samet Aybaba, telefonla aradığı 26 yaşındaki ön liberoya "Seni takımımızda görmek istiyoruz" dedi. Yıldız oyuncu ise henüz net kararını vermediğini iletti.

Gelecek sezonun kadro çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki önemli isimlerden biri de milli takımın yıldızlarından Salih Özcan… Siyah-beyazlı takımın yerli oyuncu kalitesini yukarı çekeceğine inanılan deneyimli oyuncuya futbol koordinatörü Samet Aybaba'dan telefon gitti. Deneyimli futbolcuyla görüşen Aybaba, "Seni takımda görmek istiyoruz" dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE TEKRAR KONUŞALIM"
Başarılı orta saha ise "Henüz net karar vermedim. İlerleyen günlerde tekrar konuşalım" karşılığını verdi. Kariyerine Borussia Dortmund'da devam eden Salih için bu sezon işler pek istediği gibi gitmedi. 26 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Salih Özcan'a sıkı markaj
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