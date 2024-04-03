SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan Salih Özcan’a sıkı markaj

"İLERLEYEN GÜNLERDE TEKRAR KONUŞALIM"

Başarılı orta saha ise "Henüz net karar vermedim. İlerleyen günlerde tekrar konuşalım" karşılığını verdi. Kariyerine Borussia Dortmund'da devam eden Salih için bu sezon işler pek istediği gibi gitmedi. 26 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.