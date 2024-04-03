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Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:29 Son Güncelleme: 3.4.2024 11:33

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya transferde müjde! Çağlar Söyüncü ve Savic...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’ya transferde müjde! Çağlar Söyüncü ve Savic...

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonsevisini almak isterken aynı takımdan Stefan Savic'i de istiyor. Sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamaları için de çalışmalar başlamış durumda. Operasyon için düğmeye basan sarı-lacivertlilerin yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmesi bekleniyor.

Fotomaç'ın haberine göre; savunma hattına transfer yapmayı amaçlayan Fenerbahçe'ye İspanya'dan müjdeli haberler geldi.

La Liga devi Atletico Madrid, sezon sonunda üç stoperinden ikisiyle yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimler; Hermoso, Savic ve Çağlar Söyüncü...

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak isterken Stefan Savic'i de kadrosuna katmak isteyen Kanarya, İspanyol devinin yollarını ayırmak istediği iki oyuncu için girişimlerini sürdürüyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya transferde müjde! Çağlar Söyüncü ve Savic...
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