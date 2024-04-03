SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Hummels’ten açık kapı, Lahtimi dönüyor

LAHTİMİ DÖNÜYOR

Bu arada Trabzonspor'un Casablanca'ya kiralık gönderdiği Montasser Lahtimi'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin aktif olması için 4 maç daha oynaması gerekiyordu.

Ancak kriz yaşanan Fas kulübünde geçici olarak göreve gelen yeni yönetimin talimatı ile 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 400 bin Euro'luk, "Maçların yüzde 75'inde oynarsa opsiyon devreye girer" maddesinin aktive edilmemesi kararı alındı. Oyuncu, son maçlarda kadroya alınmadı. Sezon sonuna kadar durum değişmezse Lahtimi, Trabzonspor'a geri dönecek.