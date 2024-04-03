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Giriş Tarihi: 3.4.2024 08:54 Son Güncelleme: 3.4.2024 09:45

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Hummels'ten açık kapı, Lahtimi dönüyor

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Hummels’ten açık kapı, Lahtimi dönüyor

Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği 35 yaşındaki Alman stoper Mats Hummels, kararını sezon sonunda vereceğini dile getirdi. Casablanca’ya kiralanan Montasser Lahtimi ise yeni yönetimin kararıyla son maçlarda kadroya alınmadı. 23 yaşındaki oyuncu sezon sonu takıma geri dönecek.

Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, Dortmund'un tecrübeli savunma oyuncusu Mats Hummels gündeme gelmişti. Geleceği ile ilgili Alman basınına konuşan 35 yaşındaki stoper, "Sözleşmem sona eriyor. Henüz hiçbir şey netleşmedi. Ben acele etmeyeceğim, kulüp de kesinlikle aynısını yapacaktır. Sezon sonuna kadar netleşmeyebilir" ifadelerini kullandı.

LAHTİMİ DÖNÜYOR
Bu arada Trabzonspor'un Casablanca'ya kiralık gönderdiği Montasser Lahtimi'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin aktif olması için 4 maç daha oynaması gerekiyordu.

Ancak kriz yaşanan Fas kulübünde geçici olarak göreve gelen yeni yönetimin talimatı ile 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 400 bin Euro'luk, "Maçların yüzde 75'inde oynarsa opsiyon devreye girer" maddesinin aktive edilmemesi kararı alındı. Oyuncu, son maçlarda kadroya alınmadı. Sezon sonuna kadar durum değişmezse Lahtimi, Trabzonspor'a geri dönecek.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Hummels'ten açık kapı, Lahtimi dönüyor
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