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Giriş Tarihi: 3.4.2024 10:38 Son Güncelleme: 3.4.2024 11:21

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in devleri karşı karşıya! Oliver Torres için transfer yarışı

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig’in devleri karşı karşıya! Oliver Torres için transfer yarışı

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor ve Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. İki takım da İspanya LaLiga'da forma giyen Oliver Torres için karşı karşıya geldi.

Takvim'in derlediği haberde, Sevilla'nın İspanyol orta sahası Oliver Torres'e Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ın da teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Haberde iki kulübün 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için yarış halinde olduğu belirtildi.

Torres ile ilgilenen başka kulüplerinin de olduğu, tecrübeli futbolcunun tüm teklifleri görmek istediği ve buna göre kararını vereceği de haberin detaylarında yer aldı.

Sevilla ile bu sezon 25 lig maçına çıkan Torres 1 asiste imza attı. Yıldız futbolcunun Sevilla ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in devleri karşı karşıya! Oliver Torres için transfer yarışı
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