Başkanlar cenazede birbirinden kaçtı

Türk basınının duayen isimlerinden,dün son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşında hayata veda eden Bayatlı'nın, Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda isim katıldı.Koç, Bayatlı ailesine baş sağlığı diledikten sonra ayrılarak Türker İnanoğlu'nun cenaze törenine geçti.