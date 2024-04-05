Başkanlar cenazede birbirinden kaçtı

Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) başkanlığını da yapan Togay Bayatlı
dün son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşında hayata veda eden Bayatlı'nın, Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda isim katıldı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yan yana gelmemesi ise dikkati çekti.
Koç, Bayatlı ailesine baş sağlığı diledikten sonra ayrılarak Türker İnanoğlu'nun cenaze törenine geçti.