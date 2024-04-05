Lig maçının ertelenmesini istemedi

Türkiye Futbol Federasyonu kupa maçının, 7 Nisan'da saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını resmen duyurdu. Açıklamada, "Kamuoyunda bilinenin aksine F.Bahçe'nin rakibi Olympiakos'un 7 Nisan 2024 tarihinde Yunanistan Süper Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçı ertelenmemiştir.
Olympiakos'un, Fenerbahçe ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024
tarihindeki maç ertelenmiştir. TFF de 14 Nisan tarihindeki Fatih Karagümrük karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesini teklif etmiş ancak Fenerbahçe yönetimi kabul etmemiştir. Fenerbahçe'nin finalin 23 Mayıs'a erteleme talebi, A Millî Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurularak kabul edilmemiş
ve maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır. Süper Kupa finali planlanan saat ve günde oynanacaktır" ifadeleri kullaAli Koç nıldı.