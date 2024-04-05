Lig maçının ertelenmesini istemedi

Türkiye Futbol Federasyonu kupa maçının, 7 Nisan'da saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını resmen duyurdu. Açıklamada, "Kamuoyunda bilinenin aksine F.Bahçe'nin rakibi Olympiakos'un 7 Nisan 2024 tarihindeOlympiakos'un, Fenerbahçe ile oynayacağı iki maç arasındatarihindeki maç ertelenmiştir. TFF de 14 Nisan tarihindeki Fatih Karagümrük karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesini teklif etmiş ancak Fenerbahçe yönetimi kabul etmemiştir.ve maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır. Süper Kupa finali planlanan saat ve günde oynanacaktır" ifadeleri kullaAli Koç nıldı.