Bandırma’da 2 gol var, kazanan yok

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman Akarsu
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 61 Jozefzoon), Metehan Mimaroğlu (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 37 Emre Batuhan Adıgüzel), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkçı), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 65 Mary), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk. 46 Bekir Karadeniz) , Grovac, Dokanovic (Dk. 46 Topalli), Diallo (Dk. 82 Ofkir), Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima (Dk. 90+5 Kazım Can Kahya)
Goller: Dk. 44 Djitte (Bandırmaspor), Dk. 90+1 Mary (Manisa FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 32 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Grovac (Manisa FK)