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Giriş Tarihi: 7.4.2024 16:41 Son Güncelleme: 7.4.2024 17:15

Bandırma'da 2 gol var, kazanan yok

AA
Bandırma’da 2 gol var, kazanan yok

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Teksüt Bandırmaspor evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Teksüt Bandırmaspor 1 - 1 Manisa FK

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Osman Akarsu

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 61 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 61 Jozefzoon), Metehan Mimaroğlu (Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 37 Emre Batuhan Adıgüzel), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkçı), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 65 Mary), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk. 46 Bekir Karadeniz) , Grovac, Dokanovic (Dk. 46 Topalli), Diallo (Dk. 82 Ofkir), Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima (Dk. 90+5 Kazım Can Kahya)

Goller: Dk. 44 Djitte (Bandırmaspor), Dk. 90+1 Mary (Manisa FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 32 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Grovac (Manisa FK)

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Bandırma'da 2 gol var, kazanan yok
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