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Giriş Tarihi: 7.4.2024 16:42

Çorum kaçtı, Kocaeli yakaladı

AA
Çorum kaçtı, Kocaeli yakaladı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ahlatcı Çorum FK 1 - 1 Kocaelispor

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 88 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa, Geraldo (Dk. 88 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 33 Eren Aydın)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 62 Beridze), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 74 Atila Turan), Mehmet Yılmaz (Dk. 74 Vukovic) , Amaral, Ramil Sheideav (Dk. 85 Kouakou), Burak Öksüz (Dk. 62 Barış Alıcı), Yusuf Abdioğlu

Goller: Dk. 3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 72 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 79 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

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Çorum kaçtı, Kocaeli yakaladı
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