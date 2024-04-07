Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi.

Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri futbolcular, müsabakanın tatil edilmesinin ardından stadyumdan ayrıldı.

FENERBAHÇE: DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN VE YARINLARDA DA DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı, Sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan maç sonrası Fenerbahçe Kulübü şu yazılı açıklamayı paylaştı:

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."

