Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan yabancı hakem açıklaması! "Yarından tezi yok bakılması gerekiyor"

"ŞAHSIMA 20'YE YAKIN KEZ HAKARET EDİLDİ AMA BEN KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözleri hatırlatarak yöneltilen "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Çok rahat uyuyorum. Onda hiçbir zaman sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok söyleyecek laf var. Şahsıma 20'ye yakın kez hakaret edildi ama ben kimseye hakaret etmedim. Herhalde en genç yöneticilerden birisiyim. Böyle şeylere tecrübesizlikle karşılık verecek yaştayım. Karşılık versem taraftardan çok daha olumlu şeyler alabilirim. Ama toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmamız lazım."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'da seçime gidileceğini açıklamasıyla ilgili de konuşan Timur, "Federasyonu birçok kez istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonun seçime gitmesi için imza toplamaya başlıyordu. Sonrasında da federasyon böyle bir açıklama yaptı. Zaten kulüplerin gösterdiği tavırda da amaç hasıl oldu. Doğru federasyon, doğru kurullar olsun istiyoruz. Rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. Ama listeler 100'e yakın insandan oluşuyormuş. Bir kişinin bir haftada buna hazırlanması mümkün değil. Federasyon da 18 Temmuz kararını vermiş. Kulüplerin de tavrı gerçekleşti. Bizim kulübümüz imzayla seçime götürme taraftarıydı. İmzaya gerek kalmadan seçim açıklandı." ifadelerini kullandı.

Futboldaki gerginliğin azaltılması için her şeyin yapılması gerektiğini anlatan Timur, "Bu konuda herkesin bir adım atması lazım. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Biz bunlar için federasyona yazı da verdik, adımları aylar öncesinden attık. Karşılığında 'evet' denilsin yeter." değerlendirmesinde bulundu.