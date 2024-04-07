TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kahramanmaraş'taki Konteyner Kent ziyaretleri sırasında 6 Şubat 2023'teki depremde yaşamını yitiren B Klasman yardımcı hakemi ve TFFHGD İl Başkanı Adem Şahan'ın ailesini ziyaret etti.
Federasyonda yer alan habere göre; Adem Şahan'ın ailesine bir kez daha taziyelerini ileten Başkan Mehmet Büyükekşi, depremin büyük acılar yaşattığını, Türkiye Futbol Federasyonu olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Başkanı Büyükekşi, depremde yaşamını yitiren Adem Şahan'ın ailesini ziyaret etti