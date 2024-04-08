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Giriş Tarihi: 8.4.2024 23:51

Inter, Udinese deplasmanında 90+5'te kazandı

Inter, Udinese deplasmanında 90+5’te kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 31. haftanın kapanış maçında Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

Bluenergy Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 40. dakikada Lazar Samardzic'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Inter'de 55. dakikada penaltıdan ağları sarsan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımına beraberliği getirdi. Mavi-siyahlı kulüp, Hakan'ın bu golüyle Serie A'da bir sezonun ilk 31 haftasında oynadığı maçların tamamında gol atmayı başaran ilk takım oldu.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sahneye çıkan Davide Frattesi, Inter'e 2-1'lik galibiyeti getirdi. Ligin lideri Inter, bu sonuçla puanını 82'ye yükseltirken, Udinese 28 puanla 15. sırada kaldı.

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Inter, Udinese deplasmanında 90+5'te kazandı
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