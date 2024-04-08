Olympiacos maçı öncesi Fenerbahçe’ye müjde

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu hafta başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiacos ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

F.BAHÇE'YE MÜJDE

Sakatlığını atlatan Fred ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı. İki oyuncunun durumlarında bir sıkıntı olmadığı ve ikilinin ekstra bir durum yaşanmazsa, Olympiakos'a karşı forma giyebileceği aktarıldı.

Ayrıca Adana Demirspor karşılaşmasında ufak bir sakatlığı olan Alexander Djiku da antrenmanda koşulara başladı.