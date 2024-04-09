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Giriş Tarihi: 9.4.2024 15:00

Arsenal Bayern Münih maçı canlı izle TV8,5! Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın şifresiz mi, saat kaçta?

Arsenal Bayern Münih maçı canlı izle TV8,5! Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın şifresiz mi, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Arsenal, Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Devler liginde hedef yarı final. İki maç usulüne göre oynanacak turda futbolseverler Arsenal Bayern Münih maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. TV8,5 canlı maç izle şeklinde araştırmalar arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın şifresiz mi, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

Yarı final bileti için sahaya çıkacak iki takım da iddiasını sürdürüyor. B grubunu lider olarak tamamlayan Arsenal ile mağlubiyet yaşamadan grubunu tamamlayan Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Arsenal Bayernm Münih canlı izle TV8,5 yayın akışı ile takip edilmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde ilk maçlar için taraftar ekran başında. Peki; Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın izle şifresiz mi, saat kaçta başlayacak?

ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması Arsenal Bayern Münih maçı 9 Nisan Salı (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Maç TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TV8,5 YAYIN AKIŞI

06:15KlasiklerSpor

07:00KlasiklerSpor

08:00Kick Off - Galatasaray 2000 - 2001 Şampiyonlar LigiSpor

10:45Best Off - Şampiyonlar Ligi 2018 - 2019 En Güzel GollerSpor

11:00Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar LigiSpor

12:00Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa LigiSpor

14:00Hollanda Eredivisie 29. Hafta ÖzetleriSpor

15:10Avrupa Ligi - Konferans Ligi MagazinSpor

16:10Suudi Arabistan Pro Lig 27.Hafta ÖzetleriSpor

16:45"Atletico Madrid - Dortmund" Şampiyonlar Ligi MaçlarıSpor

17:20Şampiyonlar Ligi MagazinSpor

18:00"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi MaçlarıSpor

20:00"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi MaçlarıSpor

22:00"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.Maç / CanlıSpor

00:00"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor

00:10"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor

00:30"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor

02:15"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor

04:00"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor

05:45Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası

ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://cdn.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

9 Nisan

22.00 Arsenal – Bayern Münih

22.00 Real Madrid – Manchester City

10 Nisan

Paris St Germain – Barcelona

Atletico Madrid – Borussia Dortmund

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

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Arsenal Bayern Münih maçı canlı izle TV8,5! Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın şifresiz mi, saat kaçta?
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