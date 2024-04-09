Arsenal Bayern Münih maçı canlı izle TV8,5! Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın şifresiz mi, saat kaçta?

Yarı final bileti için sahaya çıkacak iki takım da iddiasını sürdürüyor. B grubunu lider olarak tamamlayan Arsenal ile mağlubiyet yaşamadan grubunu tamamlayan Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Arsenal Bayernm Münih canlı izle TV8,5 yayın akışı ile takip edilmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde ilk maçlar için taraftar ekran başında. Peki; Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın izle şifresiz mi, saat kaçta başlayacak?