Arsenal Bayern Münih maçı canlı izle TV8,5! Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın şifresiz mi, saat kaçta?

Yarı final bileti için sahaya çıkacak iki takım da iddiasını sürdürüyor. B grubunu lider olarak tamamlayan Arsenal ile mağlubiyet yaşamadan grubunu tamamlayan Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Arsenal Bayernm Münih canlı izle TV8,5 yayın akışı ile takip edilmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde ilk maçlar için taraftar ekran başında. Peki; Arsenal Bayern Münih maçı canlı yayın izle şifresiz mi, saat kaçta başlayacak?
ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması Arsenal Bayern Münih maçı 9 Nisan Salı (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Maç TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TV8,5 YAYIN AKIŞI
06:15KlasiklerSpor
07:00KlasiklerSpor
08:00Kick Off - Galatasaray 2000 - 2001 Şampiyonlar LigiSpor
10:45Best Off - Şampiyonlar Ligi 2018 - 2019 En Güzel GollerSpor
11:00Kick Off - Beşiktaş 1997 - 1998 Şampiyonlar LigiSpor
12:00Kick Off - Fenerbahçe 2012-2013 Avrupa LigiSpor
14:00Hollanda Eredivisie 29. Hafta ÖzetleriSpor
15:10Avrupa Ligi - Konferans Ligi MagazinSpor
16:10Suudi Arabistan Pro Lig 27.Hafta ÖzetleriSpor
16:45"Atletico Madrid - Dortmund" Şampiyonlar Ligi MaçlarıSpor
17:20Şampiyonlar Ligi MagazinSpor
18:00"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi MaçlarıSpor
20:00"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi MaçlarıSpor
22:00"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.Maç / CanlıSpor
00:00"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor
00:10"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor
00:30"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor
02:15"Arsenal - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor
04:00"Real Madrid - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.MaçıSpor
05:45Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası
ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://cdn.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
9 Nisan
22.00 Arsenal – Bayern Münih
22.00 Real Madrid – Manchester City
10 Nisan
Paris St Germain – Barcelona
Atletico Madrid – Borussia Dortmund
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
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