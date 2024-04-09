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Giriş Tarihi: 9.4.2024 16:03

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
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