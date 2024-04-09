Liverpool, stadında taraftarına iftar verdi

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Liverpool, evi Anfield Road'da iftar verdi. Kulübün resmi yardım kuruluşu LFC Vakfı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı organizasyonda stat hoparlöründen imamın ezan okumasıyla Müslüman taraftarlar oruçlarını açıp namazlarını kıldı.
Futbolseverlerin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük takdir topladı. İngiliz devi bu konuda eşitliğe oldukça önem veren bir kulüp olarak biliniyor. Liverpool, Premier Lig'de topladığı 71 puanla Arsenal'in ardından averajla 2. sırada bulunuyor.
Jürgen Klopp'un ekibi pazar günü sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.