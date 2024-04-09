Liverpool, stadında taraftarına iftar verdi

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Liverpool, evi Anfield Road'da iftar verdi. Kulübün resmi yardım kuruluşu LFC Vakfı tarafından düzenlenen ve yaklaşıkFutbolseverlerin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük takdir topladı. İngiliz devi bu konuda eşitliğe oldukça önem veren bir kulüp olarak biliniyor.Jürgen Klopp'un ekibi pazar günü sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.