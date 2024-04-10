Türkiye’de kızak Avrupa’da görev

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki yönetimi ve müsabakayı tatil etmediği için eleştirilen Halil Umut Meler, UEFA tarafından Avrupa Ligi'nin önemli maçına atandı. Süper Lig'de 31. haftada görev alamayan FIFA kokartlı hakemimiz, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında yarın oynanacak çeyrek final ilk maçını yönetecek. Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.