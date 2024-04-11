25 milyon Euro’luk yolcu listesi

Beşiktaş yönetimi, sezon başında oluşturulan kadronun takım olmaktan uzak, maliyetinin de faydasının katbekat üzerinde olduğu
düşüncesinde. Bu nedenle gelecek yılın planlaması 4 yabancı, 6 da yerli olmak üzere 10 takviye üzerine kuruldu. Ayrılacak oyuncu sayısı ise 10'un üzerinde olacak. Gönderilecek oyuncuların sadece garanti ücret maliyeti yaklaşık olarak 25 milyon Euro'yu buluyor.
Siyahbeyazlı yönetim, 50 milyon Euro'ya yaklaşan yıllık ücret maliyetini daha doğru bir kadro planlamasıyla azaltıp,
takım kalitesini yukarı taşımak istiyor.
KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER
Siyah-beyazlılarda Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Alex- Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey, Jonas Svensson, Cenk Tosun, Umut Meraş, Kerem Atakan Kesgin
ile birlikte kiralık olarak farklı takımlarda bulunan Valentin Rosier, Jean Onana, Javi Montero, Badra Cisse
kadro planlamasında düşünülmüyor.
İSTEYEN GİDEBİLİR
Yönetim sezon sonu için Mert Günok, Semih Kılıçsoy, Ernest Muci ve Al-Musrati
dışındaki tüm oyunculara açık kapı bıraktı. Siyah-beyazlı idareciler, futbolcuların menajerlerine de bu konuyu teker teker iletmeye başladı. Son olarak Omar Colley için oyuncunun menajerine teklif gelirse değerlendirebilecekleri söylendi.
Bu sezon özellikle attığı 7 golle dikkat çeken 31 yaşındaki stoper için 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi.