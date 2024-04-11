25 milyon Euro’luk yolcu listesi

Beşiktaş yönetimi, sezon başında oluşturulan kadronundüşüncesinde. Bu nedenle gelecek yılın planlaması 4 yabancı, 6 da yerli olmak üzere 10 takviye üzerine kuruldu. Ayrılacak oyuncu sayısı ise 10'un üzerinde olacak.Siyahbeyazlı yönetim,takım kalitesini yukarı taşımak istiyor.Siyah-beyazlılardaile birlikte kiralık olarak farklı takımlarda bulunankadro planlamasında düşünülmüyor.Yönetim sezon sonu içindışındaki tüm oyunculara açık kapı bıraktı. Siyah-beyazlı idareciler, futbolcuların menajerlerine de bu konuyu teker teker iletmeye başladı.Bu sezon özellikle attığı 7 golle dikkat çeken 31 yaşındaki stoper için 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi.