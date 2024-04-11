Ancelotti Devler Ligi’nde 200 maçla tarihe geçti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelede dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. İtalyan hoca, Kupa 1'de 200 maça çıkan ilk teknik adam oldu. Başarılı çalıştırıcı, Devler Arenası'nda 114 galibiyet alarak en çok maç kazanan teknik direktör ünvanını da elinde bulunduruyor.
Don Carlo ayrıca bu kupayı (4 kez) en fazla kazanan hoca durumunda. Öte yandan City karşısında alınan sonuçtan memnun olmayan 64 yaşındaki antrenör, "İstediğim şey küçük bir avantaj elde etmekti ama bununla yetinmek zorundayız"
ifadelerini kullandı.