Ancelotti Devler Ligi’nde 200 maçla tarihe geçti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City ile 3-3 berabere kaldıkları mücadelede dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Don Carlo ayrıca bu kupayı (4 kez) en fazla kazanan hoca durumunda. Öte yandan City karşısında alınan sonuçtan memnun olmayan 64 yaşındaki antrenör,ifadelerini kullandı.