Biz sahada kalacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olimpiakos maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile birlikte basının karşısına çıktı. Kartal, "Yunan Ligi'nde çok önemli bir yeri olan köklü bir takım. Ateşli bir taraftarı olduğunu da biliyoruz. Sonuçta iki aşamalı bir maç. Rakibimizi analiz ettik. Onların güçlü yönlerini biliyoruz, biz de güçlü yanlarımızı ortaya koyarak ikinci maça iyi bir sonuç almak istiyoruz. Rakibin tüm planlarını analiz ettik ve çalıştık. Çift ya da tek santrfor oynamalarına göre biz de ona göre şekil alacağız"
dedi.
BAZI ŞEYLER DEĞİŞMELİ
Süper Kupa'da yaşananların sorulduğu Kartal, "Bizim yaşadıklarımız Türkiye'de lig ve kupa maçlarında ortada. Haklılığımızı ortaya koymak için kulübümüz tarafından bir tepki ortaya konuldu. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsak herkesin kendisine göre bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz.
Sonuçta biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Hazırlıklarımız tamam. İyi mücadele ederek iyi sonuçla Türkiye'ye dönmek hedefindeyiz" yorumunu yaptı.
TRİBÜN BİZİ ETKİLEMEZ!
Yaşadığı sakatlığı atlatan ve bugün sahada olması beklenen Çağlar Söyüncü ise, "Zor bir maç ama biz her zaman olduğu gibi rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Çift ayaklı bir karşılaşma olduğunun bilinci ile mücadele edeceğiz. Tribün bizi etkilemez, zorluklara ülkemizden alışığız"
ifadelerini kullandı.
FRED VE İSMAİL GÖREVE HAZIR
Fenerbahçe'de Djiku, Mert Hakan ve King kafilede almadı.
Onun dışındaki
tüm oyuncular Yunanistan'a götürüldü. Trabzonspor maçında sakatlanan ve Adana Demirspor'a karşı oynayamayan Fred ile İsmail Yüksek için gözler teknik direktör İsmail Kartal'da.
Tecrübeli hoca,
iki oyuncusu için son kararı maç günü
verecek. Sakatlığı atlatan Batshuayi'nin ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.
Darbeye
bağlı bel sakatlığı olan Djiku'nun yokluğunda defans hattının Çağlar ve Becao'dan oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
'OYNAMAK İSTİYORUM'
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Livakovic, Olimpiakos maçında sahada olmak istiyor. Trabzonspor karşılaşmasında tribünden yabancı madde isabet ettiği için psikolojisi bozulduğu iddia edilen Hırvat kaleci, Adana Demirspor mücadelesinde ise yabancı kontenjanına yer açılması için yedek soyundurulmuştu. Tecrübeli file bekçisi, Avrupa sınavı öncesi İsmail Kartal ile bir görüşme yaparak iyi olduğunu anlattı ve formayı istedi.
HIZLI BİR GOL ATIP MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Olimpiakos Teknik Direktörü Mendilibar,
Fenerbahçe maçı öncesi
Fortounis ile basının karşısına
çıktı. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde. Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış şekilde bizi yenmek isteyecekler.
Çok kuvvetli oyuncuları
var ve bunun için
savaşacaklar. Bizim
taraftarımıza motivasyon vermemiz
lazım. Maça iyi başlamalıyız. Biz şu an rövanşı değil, oynayacağımız karşılaşmayı düşünüyoruz. 3 oyuncumuz kart sınırında, onları da kaybetmememiz gerekiyor"
dedi. Fortounis
ise "Kendi sahasında
oynayan takımın
maça hızlı başlaması
lazım. Hızlı bir gol atmak bizim için çok önemli. Maçı böyle kazanabiliriz"
şeklinde
konuştu.
OOSTERWOLDE'YE ÇİFTE TAKİP VAR
Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken Oosterwolde, Yunanistan'da mercek altında olacak.
22 yaşındaki Hollandalı oyuncu, hem milli takım yetkilileri tarafından izlenecek hem de İtalyan ekibi Roma'nın scout ekibi tarafından takip edilecek.
Roma'nın kurmaylarının, bu sezon 40 resmi maçta 2963 dakika süre alan ve 2 gol atan genç oyuncuyu daha sonra İstanbul'da da izleyeceği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Oosterwolde, hem stoper hem de sol bek mevkilerinde takıma katkı veriyor.
Piyasa değeri 11 milyon Euro civarında olan futbolcu için tekliflere açık olan yönetimin kafasındaki rakam 15 milyon Euro.