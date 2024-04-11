Biz sahada kalacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olimpiakos maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile birlikte basının karşısına çıktı. Kartal, "dedi.Süper Kupa'da yaşananların sorulduğu Kartal,Sonuçta biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Hazırlıklarımız tamam. İyi mücadele ederek iyi sonuçla Türkiye'ye dönmek hedefindeyiz" yorumunu yaptı.Yaşadığı sakatlığı atlatan ve bugün sahada olması beklenen Çağlar Söyüncü ise,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'deOnun dışındakitüm oyuncular Yunanistan'a götürüldü.Tecrübeli hoca,iki oyuncusu için son kararı maç günüverecek.Darbeyebağlı bel sakatlığı olan Djiku'nun yokluğundaFenerbahçe'nin başarılı kalecisi Livakovic, Olimpiakos maçında sahada olmak istiyor. Trabzonspor karşılaşmasında tribünden yabancı madde isabet ettiği için psikolojisi bozulduğu iddia edilen Hırvat kaleci, Adana Demirspor mücadelesinde ise yabancı kontenjanına yer açılması için yedek soyundurulmuştu. Tecrübeli file bekçisi, Avrupa sınavı öncesi İsmail Kartal ile bir görüşme yaparak iyi olduğunu anlattı ve formayı istedi.OlimpiakosFenerbahçe maçı öncesiFortounis ile basının karşısınaçıktı. Tecrübeli hoca,Çok kuvvetli oyuncularıvar ve bunun içinsavaşacaklar. Bizimtaraftarımıza motivasyon vermemizlazım.dedi.ise "Kendi sahasındaoynayan takımınmaça hızlı başlamasılazım.şeklindekonuştu.Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken Oosterwolde,22 yaşındaki Hollandalı oyuncu,Roma'nın kurmaylarının, bu sezon 40 resmi maçta 2963 dakika süre alan ve 2 gol atan genç oyuncuyu daha sonra İstanbul'da da izleyeceği öğrenildi.Piyasa değeri 11 milyon Euro civarında olan futbolcu için tekliflere açık olan