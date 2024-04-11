Her yerde zirvede!

Dursun Özbek döneminde Galatasaray, yeşil sahada başarıdan başarıya koşarken, mali anlamda da gelirlerini katladı… Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa'yı müzesine götürmeye hak kazanmayı bekleyen sarı-kırmızılılar, Cumhuriyet'in yüzüncü yılındaki şampiyonluğunu taçlandırdı. Süper Lig'de bitime 7 hafta kala 2 puan farkla ezeli rakibinin önünde liderliğini koruyan Aslan, saha içindeki başarısını saha dışına taşımayı başardı.1 Haziran 2022-28 Şubat 2023 arasında 1 milyar TL'ye yaklaşan kulüp hasılatı, bir yılda 4.6 milyar TL'ye yükseldi.Özbek başkanlığındaki yönetim, sponsorlukisim hakkı-reklam anlaşmalarında 900 milyon TL seviyesine yaklaştı. Şampiyonlar Ligi sayesinde Avrupa kupalarından 861 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon Euro'yu da kâr hanesine ekledi.Şanlıurfa'da maça U19 takımıyla çıkıp 2. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasını bekleyen Galatasaray, Süper Kupa için hazırlıklarını yapıyor. Pazartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile lige dönecek olan sarı-kırmızılılar, 21 Nisan Pazar günü sahasında çıkacağı Pendikspor müsabakası öncesinde kupayı kaldırmak istiyor. PFDK'nın kararını açıklamasının ardından konuyla ilgili TFF ile görüşme yapılacak. Onay çıkması halinde Aslan, RAMS Park'ta düzenlenecek özel etkinliklerle taraftarının önünde Süper Kupa zaferini kutlayacak.Galatasaray'ın orta sahasında vazgeçilmez olan Lucas Torreira, Arjantin ekibi Boca Juniors'ın radarına girdi.Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Torreira, sarı-kırmızılılarda 74 maçta forma giydi. 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, dinamik futboluyla taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri.SABAH SPOR'un dün manşetine taşıdığı Emin Bayram, kıymete bindi. G.Saray'dan Westerlo'ya kiralanan ve Belçika'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.Okan Buruk'un geri çağırmaya hazırlandığı Emin Bayram'ı Galatasaray satmayı düşünmüyor. Emin'in kiralık sözleşmesine bu yüzden satın alma opsiyonu koyulmadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Hazırlanan videoda, Buruk'un yanı sıra Mauro İcardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.