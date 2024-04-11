Her yerde zirvede!

Dursun Özbek döneminde Galatasaray, yeşil sahada başarıdan başarıya koşarken, mali anlamda da gelirlerini katladı… Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa'yı müzesine götürmeye hak kazanmayı bekleyen sarı-kırmızılılar, Cumhuriyet'in yüzüncü yılındaki şampiyonluğunu taçlandırdı. Süper Lig'de bitime 7 hafta kala 2 puan farkla ezeli rakibinin önünde liderliğini koruyan Aslan, saha içindeki başarısını saha dışına taşımayı başardı. Kulübe ait faaliyet raporlarında 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 608 milyon TL kâr edildiği KAP'a açıklandı.
TARAFTARDAN KASAYA 1.2 MİLYARLIK GELİR
1 Haziran 2022-28 Şubat 2023 arasında 1 milyar TL'ye yaklaşan kulüp hasılatı, bir yılda 4.6 milyar TL'ye yükseldi. Özellikle locakombine gelirlerinde rekor artış gözlendi, maçlarda kapalı gişe olan RAMS Park'tan Galatasaray'ın kasasına 1.2 milyar TL girdi.
Özbek başkanlığındaki yönetim, sponsorlukisim hakkı-reklam anlaşmalarında 900 milyon TL seviyesine yaklaştı. Şampiyonlar Ligi sayesinde Avrupa kupalarından 861 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon Euro'yu da kâr hanesine ekledi.
PENDİK MAÇINDA KUPA ŞÖLENİ
Şanlıurfa'da maça U19 takımıyla çıkıp 2. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasını bekleyen Galatasaray, Süper Kupa için hazırlıklarını yapıyor. Pazartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile lige dönecek olan sarı-kırmızılılar, 21 Nisan Pazar günü sahasında çıkacağı Pendikspor müsabakası öncesinde kupayı kaldırmak istiyor. PFDK'nın kararını açıklamasının ardından konuyla ilgili TFF ile görüşme yapılacak. Onay çıkması halinde Aslan, RAMS Park'ta düzenlenecek özel etkinliklerle taraftarının önünde Süper Kupa zaferini kutlayacak.
ARJANTİN'DEN YENİ TORREİRA İDDİASI GELDİ
Galatasaray'ın orta sahasında vazgeçilmez olan Lucas Torreira, Arjantin ekibi Boca Juniors'ın radarına girdi. Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Uruguaylı oyuncu hakkında Arjantin basınında yer alan habere göre; kulübün başkanı Juan Roman Riquelme, 28 yaşındaki yıldızı çok istiyor.
Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Torreira, sarı-kırmızılılarda 74 maçta forma giydi. 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, dinamik futboluyla taraftarın en çok sevdiği isimlerden biri.
EMİN BAYRAM'A ADA'DAN BİR TALİP DAHA
SABAH SPOR'un dün manşetine taşıdığı Emin Bayram, kıymete bindi. G.Saray'dan Westerlo'ya kiralanan ve Belçika'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Sezon başında Stoke City'den teklif alan 2003 doğumlu genç milli stoperi, bir başka İngiliz kulübü Brighton transfer listesine ekledi.
Okan Buruk'un geri çağırmaya hazırlandığı Emin Bayram'ı Galatasaray satmayı düşünmüyor. Emin'in kiralık sözleşmesine bu yüzden satın alma opsiyonu koyulmadı.
ASLANLARDAN KUTLAMA MESAJI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Hazırlanan videoda, Buruk'un yanı sıra Mauro İcardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.